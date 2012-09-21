Как снять пластиковые накладки с передних сидений

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Сергей Геннадьевич
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:10
Авто: FF-2 2008 года рестайл универсал
Откуда: Миасс, Челябинская область

Как снять пластиковые накладки с передних сидений

#1

Сообщение Сергей Геннадьевич » 21 сен 2012, 11:50

Привет всем форумчаеам-фокусникам!
У меня ФФ-2 рестайл 2008г. универсал. Решил одеть чехлы. Не знаю как снять накладки на передних сидениях. Помогите, плз. кто может уже снимал. Как все правильно сделать, ато боюсь чо-нить сломать
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LeraRost
Лейтенант
Лейтенант
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:19
Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
Откуда: Москва

Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений

#2

Сообщение LeraRost » 21 сен 2012, 11:53

Не сломаете, они гибкие, сначала потянуть вперед, потом медленно на себя и не забудьте снять круглые ручки наклона сидений
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
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Сергей Геннадьевич
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:10
Авто: FF-2 2008 года рестайл универсал
Откуда: Миасс, Челябинская область

Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений

#3

Сообщение Сергей Геннадьевич » 21 сен 2012, 12:03

Спасибо, Антон! А круглые ручки я полагаю просто снимаются на себя и сходят с направляющих?
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LeraRost
Лейтенант
Лейтенант
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:19
Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
Откуда: Москва

Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений

#4

Сообщение LeraRost » 21 сен 2012, 12:11

Да, можно вставить пару отверток для усилия
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
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Сергей Геннадьевич
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:10
Авто: FF-2 2008 года рестайл универсал
Откуда: Миасс, Челябинская область

Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений

#5

Сообщение Сергей Геннадьевич » 21 сен 2012, 12:24

О кей. Завтра выходной буду пробовать потом отпишусь.
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LeraRost
Лейтенант
Лейтенант
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:19
Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
Откуда: Москва

Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений

#6

Сообщение LeraRost » 21 сен 2012, 12:31

На самом деле, там пробовать нечего, работы на3 минуты. Но все равно удачи
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
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