Привет всем форумчаеам-фокусникам!
У меня ФФ-2 рестайл 2008г. универсал. Решил одеть чехлы. Не знаю как снять накладки на передних сидениях. Помогите, плз. кто может уже снимал. Как все правильно сделать, ато боюсь чо-нить сломать
Как снять пластиковые накладки с передних сидений
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- Рядовой
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:10
- Авто: FF-2 2008 года рестайл универсал
- Откуда: Миасс, Челябинская область
- LeraRost
- Лейтенант
- Сообщения: 306
- Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:19
- Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
- Откуда: Москва
Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений#2
Не сломаете, они гибкие, сначала потянуть вперед, потом медленно на себя и не забудьте снять круглые ручки наклона сидений
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
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- Рядовой
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:10
- Авто: FF-2 2008 года рестайл универсал
- Откуда: Миасс, Челябинская область
Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений#3
Спасибо, Антон! А круглые ручки я полагаю просто снимаются на себя и сходят с направляющих?
- LeraRost
- Лейтенант
- Сообщения: 306
- Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:19
- Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
- Откуда: Москва
Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений#4
Да, можно вставить пару отверток для усилия
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
-
- Рядовой
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:10
- Авто: FF-2 2008 года рестайл универсал
- Откуда: Миасс, Челябинская область
Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений#5
О кей. Завтра выходной буду пробовать потом отпишусь.
- LeraRost
- Лейтенант
- Сообщения: 306
- Зарегистрирован: 16 июн 2012, 14:19
- Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
- Откуда: Москва
Re: Как снять пластиковые накладки с передних сидений#6
На самом деле, там пробовать нечего, работы на3 минуты. Но все равно удачи
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
6 сообщений • Страница 1 из 1
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