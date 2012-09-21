Сообщение Сергей Геннадьевич » 21 сен 2012, 11:50

Привет всем форумчаеам-фокусникам!

У меня ФФ-2 рестайл 2008г. универсал. Решил одеть чехлы. Не знаю как снять накладки на передних сидениях. Помогите, плз. кто может уже снимал. Как все правильно сделать, ато боюсь чо-нить сломать